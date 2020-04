PAQUET, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 4 avril 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Gilles Paquet, époux de feu madame Jeanne d'Arc Beaupré, fils de feu madame Yvonne Germain et de feu monsieur Éphrem Paquet. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lasuivi du service religieux qui sera célébré en présence des cendres en l'église de Saint-Raymond à une date ultérieure, l'inhumation suivra au cimetière paroissial. Il a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Monsieur Paquet laisse dans le deuil, ses enfants: Martine (feu Lucien Cauchon), Guylaine, Céline, Jean (Marie-Claude Harvey) et feu Simon; ses petits-enfants: Ève (Sylvain Tremblay) et Guillaume Laplante (Tobby Malette-Froment), Jean-Christophe Marois, Antoine et Claudelle Calfat, Éloïse et Rosalie Paquet; ses arrière-petit-enfants: Médéric et Zack Tremblay; sa filleule Carolyne Paquet. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Hermile (feu Béatrice Martel), Maurice (feu Rita Plante), Marguerite (feu Lucien Goulet), Jeannette (feu Martin Alain), Gérard (feu Marie-Ange Cayer), Jean-Paul (Anita Paquet), Adrien (feu Rollande Beaupré) et Denise (feu Gilles Martel). Il laisse également dans le deuil, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaupré, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier particulièrement Roger, Dany, Carolyne et tous ceux et celles qui par leur présence lui ont apporté support et réconfort tout au long de ses cinq dernières années à la Maison d'Elie. Nous remercions d'ailleurs le personnel pour leurs bons soins prodigués et leur gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des sourds du Québec, 3348, boulevard Mgr Gauthier, Québec, QC G1E 2W2. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.