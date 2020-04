BÉDARD, René



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 avril 2020 à l'âge de 68 ans, est décédé M. René Bédard, époux de Ginette Bilodeau et fils de feu Pauline Gagnon et de feu Antoine Bédard. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil outre son épouse ses enfants: Mathieu Bédard (Hélène Émond) et Sylvain Bédard (Audrey Couture), ses petits-enfants: Thomas, Maïla et Laurence, ses frères et sœurs: Camille Bédard (Nicole Therrien), Aline Bédard (Yves Bond), Gilles Bédard; sa belle-mère Jeannine Bilodeau (feu Émile Bilodeau), ses beaux-frères et belles-sœurs: Alain Bilodeau (Louise Desmeules), Yvan Bilodeau (Claudette Fortin), Monique Bilodeau (Denis Jeanson); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.