DUMOULIN, Olyvette Lapointe



Au CHSLD de Charny, le 26 mars 2020, est décédée en grande sérénité, à l'âge de 92 ans, madame Olyvette Lapointe-Dumoulin. Née le 24 juillet 1927 à St-Cyprien de Bellechasse, elle était la fille de feu dame Alexandrine Gilbert et de feu monsieur Anselme Lapointe. Elle a demeuré plusieurs années à La Patrie dans les Cantons-de-L'Est. Elle laisse dans le deuil son fils Michel (Hélène Boulé); sa fille Camille (Jacques Béchard); ses petits-enfants: Mylène Dumonlin et ses filles Alyssia et Laurie-Ann, Anne-Marie Béchard (Steven Déry) et leurs enfants Eloi et Arielle, Fannie Béchard, Benoît Béchard (Marie-Pier Bujold-Boutin) et leur fille Béatrice; ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-soeur: Gilberte Lapointe (feu Pamphile Fortier), Nicole Faucher (Raynald Mimeault), Michelle Faucher-Larochelle (René Deblois), Florine Duranleau-Dumoulin; ses neveux: Renaud, Francis, Luc Dumoulin, leur conjointe et enfants ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa sœur Juliette, religieuse des Sœurs-de-la- Charité de Québec, ses frères: Adonia, Laurent et Camille; sa sœur adoptive Irène Baillargeon-Bourdon et leur conjoint, conjointe. La famille remercie sa grande amie madame Rosanne Côté-Chouinard qui a généreusement veillé sur notre mère jusqu'à la fin de ses jours. Une grande reconnaissance à tous les membres du personnel du l'unité Belvédère du CHSLD de Charny qui se sont dévoués quotidiennement pour notre mère, en ont pris un soin attentionné et affectueux et ont formé autour d'elle une extraordinaire famille adoptive de la première à la toute dernière journée de son séjour. Selon les volontés de Madame, la famille se réunira pour une rencontre privée à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Accueil-sérénité (support des personnes atteintes de cancer), 101, rue Principale, Ste-Claire G0R 2V0. Tél. : (418)883-2121