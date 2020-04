CLOUTIER, Daniel



Au CHSLD de Sainte-Claire, le 28 mars 2020, à l'âge de 73 ans et 4 mois, est décédé monsieur Daniel Cloutier, époux de madame Pauline Langlois, fils de feu Paul-Eugène Cloutier et de feu Alfreda Rochefort. Il demeurait à Breakeyville, natif de Lac-Etchemin.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Nicolas (Nancy Girard), Samuel (Sophie Turgeon) et Eve-Marie (Mélissa Garneau); ses petits-enfants: Antoine, Florence, Sarah et Eliott. Il était le frère de: feu Marie, Jean (Ginette Corbeil), Angèle (feu André Corriveau), Gill (Louise Plante), Gaétan (Marielle Goyette) et feu Brigitte (Dany Bouchard). De la famille Langlois, il était le beau-frère de: Jean-Paul (Huguette Moisan), Marguerite (Claude Jacques, Bill Tremblay), Marcel (Lorraine Vachon), Pierre (Danielle Laliberté), Diane (feu Alfred Audet, feu Jean-Claude Audet), Roger (Jeannine Mercier), Sylvie (feu Dominique Grégoire) et Daniel (Pauline Fortier). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel du CHSLD de Sainte-Claire pour la qualité des soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4. Monsieur Cloutier a été confié pour crémation à la