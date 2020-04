LAMONTAGNE

Jeanne d'Arc Parent



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 2 avril 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Jeanne D'Arc Lamontagne, épouse de feu monsieur Luc Parent. Née à Ste-Sabine-de-Bellechasse, le 28 février 1944, elle était la fille de feu dame Yvonne Asselin et de feu monsieur Cyrille Lamontagne. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà une date ultérieure. Les cendres seront déposées au Columbarium de La Souvenance à une date ultérieure. Madame Lamontagne laisse dans le deuil ses filles: Martine (Eric Bouffard), Mélanie (Frédéric Sauvage); ses petits-enfants: Rosalie, Élliot, Adèle; sa belle petite-fille Noémy (Jonathan Durand); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Délima (feu Guy Bizier), Juliette (feu Yves Leclerc, Yvan Rivard), André (Denise Daigle), Alyre (Huguette Gaudreau), Louis-Gilles (Dany Laplante), Liliane Carrier (feu Alphonse), Thérèse Jalbert (feu Joachim), Gisèle Potvin (feu Florian), Carmen Deblois (feu Édouard), Jean-Guy (feu Louisette, Diane Rodrigue); de la famille Parent: Marthe, Guy (Nicole Desrochers), Marie-Thérèse (Pascal Vachon); ses filleuls: Josée Boutin et Maxime Lamontagne; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(es). Elle est allée rejoindre ses autres frères et sœurs: Philippe (Gilberte Tanguay), Aurore (Sylvio Tanguay), Jean-Cyrille (Georgette Giroux), Léopold (Alma Boutin), Adélia. La famille remercie tout le personnel de l'urgence, de l'orthopédie et de la médecine de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que les paramédics de la CTAQ pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du Chu de Québec. www.fondationchudequebec.com Tél: 418-525-4385. Les funérailles sont sous la direction de