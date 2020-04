PARENT, Jacqueline



À l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, le 3 avril 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Jacqueline Parent, épouse de feu monsieur Raphaël Poliquin, fille de feu monsieur Auguste Parent et de feu dame Eugénie Lespérance. Elle demeurait à Sainte-Brigitte-de- Laval.Elle laisse dans le deuil son ami de cœur Jacques Aubut, ainsi que ses enfants: Danielle Aubut (Gaston Carbonneau) et Gilles Aubut (Francine Morin); ses nièces: Denise Gagnon (Gustave Drolet) et Nicole Gagnon (Luc Coderre); son neveu Jean-Claude Gagnon (Louise Boucher); sa grande amie Janette Aubé, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant à l'unité des soins palliatifs pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.