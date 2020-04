PROULX, Jacques



À la résidence Côté-Jardins, Québec, le 23 mars 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jacques Proulx. Né à Ste-Pétronille IO, le 17 novembre 1937, il était le fils de feu dame Valéda Chatigny et de feu monsieur Eugène Proulx. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses deux frères: Hervé (feu Rose-Hélène Marois), Pierre et sa conjointe Louise Marcotte; son neveu Stéphane (Karine Blouin) et sa nièce Isabelle (Claude Lapointe).et les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site: www.societealzheimerdequebec.com Tél.: 418-527-4294. Les funérailles sont sous la direction de