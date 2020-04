BOUTET, Jean-Guy



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le vendredi 3 avril 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Boutet, époux de feu dame Gisèle Bernier, fils de feu dame Jeanne-d'Arc Verreault et de feu monsieur Ernest Boutet. Il demeurait à Québec.Tout ce que je suis papa, c'est à toi que je le dois. Tu es le phare que j'ai eu besoin, l'amour inconditionnel que tu nous as tous donné à part égale, pas seulement tes enfants mais maman aussi. De toi, j'ai appris à être une personne meilleure à chaque jour et encore demain je comprendrais tous les sacrifices que tu as fait pour ta famille avec ton amour inconditionnel. Tu as réussi papa, ta famille est formidable, tes enfants et tes petits-enfants sont à ton image, amoureux de la vie familiale. Je dis que tu as réussi mais je devrais dire, vous avez réussi toi et maman, ta Gisèle. Elle doit te manquer ta Gisèle, va la rejoindre tu le mérites bien. Tu peux maintenant aller te reposer avec maman, tu l'embrasseras de notre part et tu lui diras que je l'aime. Merci d'avoir été aussi extraordinaire, exceptionnel et inconditionnel. On t'aime Papa, tu vas nous manquer! Le plus fort c'est mon père!Il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Josée (Michel Bussière), Alain Boutet (Maggy Gaeremynck), Jean-René (Sylvie Langlois), Daniel (Geneviève Ouellet); ses petits-enfants: Luc-Olivier Boutet-Bussière, Philippe Boutet-Bussière, Mélissa Gaeremynck (Nicolas Blanchette), Mathieu Boutet, Nicolas Boutet, Valérie Boutet, Océanne Ouellet, Xavier Ouellet, Cédric Ouellet, Félix Ouellet; ses arrière-petites-filles: Rosemarie Blanchette et Evelyne Blanchette; ses sœurs: feu Colette Boutet (feu René St-Hilaire), feu Suzanne Boutet (feu Raymond Longchamps), feu Jeannette Boutet (Lauréat Martin), feu Marcelle Boutet (Michel Dupont), Marcel Labadie, Huguette Boutet (feu Gaston Turbide), Lise Boulanger; ses beaux-frères et belles-sœurs: Claude Bernier (Françoise Turcot), Gaëtan Duguay (feu Sylvie Bernier), Bernadette Bernier (Yvon Jobin), Micheline Bernier, feu Gérard Bernier (Denise Chalifour).