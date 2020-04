RATTÉ, Jean-Marc



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, c'est au petit matin du 27 mars 2020, à l'âge de 81 ans, que nous a quittés monsieur Jean-Marc Ratté, époux de madame Édith Genest, père de Hélène McClish, fils aîné de feu Blandine Casault et de feu Gaudias Ratté. Il demeurait à Québec.Jean-Marc était l'archétype même du "bon gars". Il avait foi en la capacité de chacun d'accomplir de grandes choses, de se dépasser. Il n'hésitait pas à accorder une deuxième, une troisième…. voir une quatrième chance. Éternel amoureux du quartier Saint-Malo qui l'avait vu grandir, Jean-Marc aimait raconter la petite histoire de Québec un coin de rue à la fois… et ses histoires devenaient encore plus passionnantes lorsqu'elles mettaient en scène une voiture! Il laisse également dans le deuil ses frères: feu Gilles (Micheline Gagnon), feu Guy (Marie-Rose Girard), feu Serge (feu Aline Simard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Genest: feu Yvette (feu Gérard Fortier), feu Jean-Guy (Irène Simard), feu Paul-Émile (feu Thérèse Demers), feu Fernand (feu Huguette Gosselin), Mariette, feu Raymond (Fernande Boucher), feu Madeleine (feu Adrien Provencher), Marc-Léon (Jeanne Bergeron), Jeanine (feu Gaston Pelletier), feu Françoise (Benoît Gingras); ainsi que plusieurs neveux, nièces et parents. Pleurent également son départ ses nombreux voisins et amis. Un remerciement tout particulier à tout le personnel de neurologie et des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués, mais également pour la qualité de leur accompagnement tout au long de l'hospitalisation de Jean-Marc.