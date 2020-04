Le Centre de pédiatrie sociale de Lévis lance son Encan-bénéfice interactif « À la Santé des enfants! », dans l’espoir de pallier à l’importante perte financière engendrée par le report de sa 7e soirée-bénéfice, un événement essentiel à la pérennité de l’organisme et qui devait avoir lieu mercredi chez Audi Lévis.

Depuis mercredi, et jusqu’au 8 mai 2020, il est possible de miser en ligne sur plus de 40 items originaux pour ainsi donner les moyens à l’organisme de poursuivre sa mission. L’inscription se fait en ligne via www.encansi.com en utilisant le code « CPSL ». Le Centre de pédiatrie sociale de Lévis est un service essentiel reconnu par l’État. L’organisme reste donc actif, mais l’accès à ses locaux est restreint. Des mesures ont été prises pour protéger les familles, les intervenants, les pédiatres et l’équipe.

Mariage princier

Photo Getty Images

Le 9 avril 2005. Charles, Prince de Galles, épouse Camilla Parker Bowles lors d'une cérémonie civile à Windsor 's Guildhall. La cérémonie, qui s'est déroulée en présence des familles du couple, a été suivie d'un service de prière et de dédicace de l'Église d'Angleterre à la Chapelle Saint-Georges, qui comprenait un acte de pénitence. Les parents du marié, la reine Élisabeth II et le prince Philip, duc d'Édimbourg, n'ont pas assisté à la cérémonie du mariage civil, mais étaient présents au service de prière et de dédicace et ont organisé une réception pour le couple au Château de Windsor par la suite.

Anniversaires

Photo courtoisie

Christiane Germain (photo), coprésidente et co-fondatrice du Groupe Germain (hôtels)... Kristen Stewart, actrice (série Twiligh) et réalisatrice américaine, 30 ans. Patrick Huot, ex-député de Vanier-Les Rivières, Chargé de mission à la stratégie de dons au Musée de la civilisation, 45 ans... Dan Caron, artisan de radio (BLVD 102,1)... Jacques Villeneuve, ex-pilote de Formule 1, 49 ans... Michel Parizeau, qui a joué 4 saisons (1972-1976) avec les Nordiques de Québec de l'AMH, 72 ans... Jean-Paul Belmondo, acteur français de cinéma et de théâtre. 87 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 9 avril 2019. Marilynn Smith (photo), 89 ans, américaine qui a participé à la création du circuit professionnel américain féminin de golf (LPGA), en 1949... 2018. Pierre Descôteaux, 66 ans, député libéral de la circonscription de Groulx à l'Assemblée nationale du Québec de 2003 à 2007... 2016. William Raymond Smith III, 34 ans, joueur américain de football américain avec les Saints de la Nouvelle-Orléans... 2015. Jurgen Gothe, 75 ans, ex-animateur radio CBC...2013. Greg McCrary, 61 ans, joueur de la NFL (Falcons d'Atlanta, Chargers de San Diego)... 2012. Mark Lenzi, 43 ans, plongeur américain, champion olympique lors des JO de Barcelone en 1992... 2008. Jacques Morel, 87 ans, acteur de cinéma et de théâtre français... 2002. Pat Flaherty, 76 ans, pilote de course automobile... 2001. Willie Stargell, 61 ans, a porté les couleurs des Pirates de Pittsburgh de 1962 à 1982... 2001. Harvey Ball, 79 ans, le créateur de Smiley... 1982. Wilfrid Pelletier, 85 ans, chef d'orchestre.