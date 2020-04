LESAGE ALAIN, Claudette



À Saint-Raymond, le 3 avril 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Claudette Lesage, épouse de feu monsieur Clovis Alain, fille de feu monsieur Raymond Lesage et de feu madame Marie-Jeanne Paquet. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lasuivi du service religieux qui sera célébré en présence des cendres en l'église de Saint-Raymond à une date ultérieure, l'inhumation suivra au cimetière paroissial. Elle a été confiée à laMadame Lesage laisse dans le deuil, ses enfants: Guylaine (Claude Chabot), feu Manon, feu Patrick, Céline (Harold Guay), Steeve (Chantal Vézina), Marie-Claude (Marco Gagné), André (Manon Genois), Richard (Mylène Voyer) et Agathe (Réjean Plamondon); ses petits-enfants: Pierre, Patrick, Olivier, Kéven, Andrée-Anne, Samuel, Jessica, Alexandre, William, Michael, Antoine, feu Francis, feu Jade, Jérôme, Gabriel et Anthony; ses frères et sœurs: Gisèle (feu Dominique Alain), Thérèse (feu Rosaire Voyer), feu Marcel (Céline Paré), feu Clarisse (feu Gratien Cantin), Lionel (Denise Ouellet), Maurice (feu Diane Drolet), Denise (feu Jacques Barrette), feu Fernande (feu Denis Genois), Micheline (feu Réal Lassonde), Francine (Réjean Paquet) et René (Carole Plamondon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Alain: Madeleine (feu Arthur Moisan), feu Mariette (feu Maurice Cantin), feu Suzanne (Laurent Côté), Évangéline, feu Jean-Louis (Monique Dion), feu Emmanuel (Claudette Lebrun), Nicole (feu Jacques Letarte), Marguerite (Michel Veilleux), Danielle (Gaétan Bérubé); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.