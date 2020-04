Attente et puanteur de la mort au coeur de la pandémie en Équateur

Une odeur pestilentielle flotte autour de l'homme qui apparaît sur le seuil, une liste en main. Devant Los Ceibos, le plus grand hôpital de Guayaquil, épicentre de la COVID-19 en Équateur, des proches sont anxieux de pouvoir enfin récupérer leurs morts.

Dans sa combinaison de protection, l'employé énumère des noms, face à une quinzaine de personnes masquées. Dans les vapeurs de formol qui flottent aussi dans l'air, l'émotion est palpable.

Mais Isabel Hernandez, mère de trois enfants, devra encore patienter. «Je l'ai vu quand ils l'ont intubé», déclare à l'AFP cette femme au foyer de 43 ans. C'était vendredi dernier et le dimanche, son mari succombait au nouveau coronavirus.

Il lui a fallu deux jours pour réunir les documents nécessaires au retrait du cadavre, dont le certificat de décès qui, du fait de l'urgence sanitaire, s'obtient désormais via internet.

Corbillards improvisés, des véhicules chargés de cercueils attendent en file devant Los Ceibos. Elle prie pour que, lorsque le nom de son mari sera prononcé, la voiture qui doit l'emmener ait réussi à s'approcher de la porte.

«Je veux sortir mon époux de là», lâche-t-elle en larmes.

Des conteneurs de cadavres

Isabel craint qu'il échoue dans une des tombes que le gouvernement a promis de créer. Pour elle, ce ne sont que des fosses communes, terme que récusent les autorités.

Ces dernières semaines, des centaines de cadavres se sont accumulés dans les logements, voire les rues de Guayaquil, les services funéraires étant débordés et quasi paralysés par le couvre-feu.

Générant panique et horreur, ces scènes ont miné la confiance des Équatoriens envers le gouvernement, qui a activé une force mixte de soldats et de policiers pour enlever les corps, sans qu'il soit possible de définir lesquels sont décédés du virus, faute de tests et d'autopsies.

La province de Guayas, et son chef-lieu Guayaquil qui compte près de 2,7 millions d'habitants, concentre environ 68% des près de 5000 cas confirmés dans le pays depuis le 29 février, dont plus de 270 morts.

Et les autorités craignent que le pire reste à venir dans ce port de la côte Pacifique, déjà submergé par la pandémie.

Aux Ceibos, l'urgence est évidente. Des vidéos se sont répandues sur les réseaux sociaux, montrant des conteneurs remplis de cadavres enveloppés dans du plastique noir.

Asphyxie

Non loin de là, s'agglutinent des vivants, en quête de nouvelles de leurs proches hospitalisés. Bien que munis de masques, ils semblent peu soucieux de garder leurs distances, malgré les recommandations visant à enrayer la contagion.

L'impatience se propage de chaise en chaise. Certains attendent depuis des jours, assis dans un espace délimité à cette fin.

Marlene Rivadeneira, 53 ans et sans emploi, espère un miracle pour sa soeur Isabel, de sept ans plus âgée. Elle a été transférée en urgence de la prison où elle purgeait une peine de cinq ans pour un accident de la circulation.

Hospitalisée aux Ceibos alors qu'elle s'asphyxiait, elle a quand même pu parler avec sa soeur par téléphone.

«Je ne sais si elle délire de voir tant de morts. Elle est aux urgences, où sont les cas critiques. Elle dit qu'on ne s'occupe pas d'elle, mais elle est quand même sous oxygène», raconte Marlene.

L'hôpital a suspendu ses consultations externes le 19 mars et transféré les malades en état stable. Ses 600 lits et 91 unités de soins intensifs sont désormais réservés aux victimes de la COVID-19.

Résignation

Le secteur sanitaire de Guayaquil est sous pression, avec des centaines de patients dans les couloirs, alors que de nombreux médecins et infirmières sont eux-mêmes contaminés.

Le gouvernement a fait état d'au moins 417 personnels soignants atteints. Dans la seule province de Guayas, 54 médecins sont morts, selon leur ordre, qui n'a pu préciser lesquels ont succombé au nouveau coronavirus ou à d'autres maux.

La mère de Pablo Matamoros, chômeur de 51 ans, est hospitalisée depuis dimanche dernier.

«Nous sommes allés à l'hôpital du Guasmo, mais il n'y avait pas d'oxygène. Nous sommes allés au (centre de santé) Valdivia, il n'y avait pas d'oxygène. De là, nous sommes venus ici où, grâce à Dieu, elle a été prise en charge», explique-t-il.

Cette femme de 72 ans a été diagnostiquée positive. Le niveau d'oxygène dans son sang ne cesse de diminuer. «Le médecin m'a expliqué (...) ce qui pouvait se passer. Ce qui suit, c'est l'intubation¢, soupire-t-il, résigné.

L'odeur de la mort est prégnante. Le défilé des véhicules qui apporte les cercueils ne cesse pas.