NADEAU, Liliane Audet



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le vendredi 3 avril 2020, est décédée à l'âge de 96 ans et 11 mois, madame Liliane Audet, épouse de feu monsieur André Nadeau. Elle était la fille de feu Ligouri Audet et de feu Marie Bourgault. Elle demeurait à la Résidence des Chutes à Boischatel et autrefois à Saint-Léon-de-Standon.. Les arrangements funéraires ont été confiés à la maison funéraire:Elle laisse dans le deuil ses filles: Lise (Charles-Henri Tremblay), Charlotte (Claude Tanguay) et Christine (feu Denis Beaudoin); ses petits-enfants: Martin (Isabelle Dutil) et Claudine Tremblay (Jean-Daniel Tremblay), Mélanie (Patrick Chabot), Caroline (Patrick Busque) et Isabelle Tanguay (Benoit Laroche), Annie Beaudoin (Francis Couture); ainsi que ses arrière-petits-enfants: Jérémie et Tristan Tremblay (leur mère Lisanne Lessard), Ozanne et Philibert Tremblay, Zachary et Rosalie Chabot, Éliane et Camille Busque, Loudevic, Océane et Benjamin Laroche, Éloi et Agathe Couture. Elle était la sœur de: feu Lauréat (feu Madeleine Dorval), feu Lionel (feu Bertha Bouffard), feu Antoinette (feu Albert Lemelin), feu Benoit (feu Claire Lepage), feu Élise (feu Éné Dorval), feu Jeanne-D'Arc (feu Grégoire Royer), feu Denis, feu Charles-Édouard (Évelyne Clouet), feu Raymond, feu Thérèse (feu Rosaire Grenier), feu Bertha (feu Wilfrid Larose), feu Joseph " Marius " (feu Carmen Maheux), feu Huguette (feu Léonidas Ruel) et feu Rachel (feu Jean-Baptiste Ruel). De la famille Nadeau, elle était la belle-sœur de: feu Raymond Soucy (feu Marie Garant), feu Henriette Nadeau, feu Annette, feu Maurice (feu Jeannette Chainey), feu Denise (feu Gérard Corriveau), feu Claire (feu Rosaire Brousseau), feu Mathias (feu Laurette Fournier), feu Ernest, feu Stanislas, feu Albert (Doris Grégoire), feu Ida (feu Paul St-Hilaire), feu Yvonne, Pauline (feu Raymond St-Hilaire), Cécile et feu Marie (feu Ovila Ross). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que le personnel de la Résidence des Chutes de Boischatel. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825, boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Québec) G1J 0H4.