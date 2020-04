«Ça, c’est 3 ou 4 millions $ par année»

Gilbert Dionne n’avait que 22 ans à l’époque et en était à ses premiers pas dans la Ligue nationale avec le Canadien de Montréal. Même s’il n’avait joué qu’une centaine de matchs dans la grande ligue, l’attaquant avait brillé lors des séries éliminatoires de 1993, particulièrement dans la série de premier tour contre les Nordiques de Québec.

Dionne avait amassé 12 points, dont six buts, pendant le printemps de 1993. Plus particulièrement, il s’était illustré avec cinq points uniquement dans cette série contre les Fleurdelisés.

«Ça, c’est sûr, aujourd'hui, c’est 3 ou 4 millions $ par année. Je vais peut-être me remettre en forme, a rigolé Dionne, jeudi, lors d’une entrevue accordée à l’émission Salut Bonjour de TVA. J’avais 22 ans et pas assez d’expérience pour comprendre par ce que l’on a passé. Tout ce que je voulais, c’était d’être dans la formation, faire mon travail, écouter les entraîneurs, écouter notre capitaine Guy Carbonneau et les vétérans et s’amuser à jouer au hockey. La grosse série contre les Nordiques, ç’a été super le "fun".»

Dionne était un jeune joueur, mais il était entouré de vétérans qui savaient quoi faire au bon moment.

«Les vétérans étaient en contrôle de la situation, a souligné le natif de Drummondville, qui habite maintenant à Kitchener, en Ontario. Si Jacques [Demers] avait quelque chose à dire, il le disait à Guy Carbonneau ou Vincent Damphousse, [Brian] Bellows, [Kirk] Muller, Mike Keane et surtout Patrick Roy.»

Changement de rythme

D'ailleurs, lors de cette série, le vent a changé de côté à partir du troisième match. Dionne savait que c'était le début de la fin pour les «Bleus».

«[Ron] Hextall commençait à être frustré. Les joueurs des Nordiques commençaient à être frustrés et on a su qu’on les avait dans les câbles», a analysé Dionne.

Dionne a d’ailleurs reçu plusieurs surnoms pendant cette série, donc ceux de «Joker» et «King» par Damphousse.

«Dans les moments difficiles ou stressants dans le vestiaire, on commençait non seulement à se taquiner, mais à se blâmer les uns et les autres en raison des erreurs, s’est rappelé Dionne. Je ne faisais pas mon bouffon, sauf si un vétéran me demandait de faire quelque chose pour relaxer. J’ai commencé à chanter du Elvis. Patrick me demandait de chanter une petite chanson pour nous avant d’embarquer sur la patinoire. Tout le monde riait. On voulait être tous ensemble et s’amuser.»

La chaîne TVA Sports présentera, jeudi soir dès 19 h, la quatrième partie de cette série. Les cinquième et sixième rencontres seront diffusées vendredi et samedi.