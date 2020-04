«Ça va bien aller» : en constante évolution

MONTRÉAL | Après une semaine en ondes, l’équipe de Ça va bien aller commence à trouver ses repères, mais le concept et son mode de fabrication demeurent en constante évolution. «C’est une émission qui se bâtit en la faisant», résume Marie-Soleil Dion.

Chaque jour, Fabien Cloutier, Marie-Soleil et leurs invités enregistrent leur rendez-vous du soir en s’assurant d’être collés le plus possible à l’actualité du moment.

«On enregistre le plus tard possible dans la journée. S’il arrive quelque chose, on se vire de bord. On écoute le point de presse de 13 h. On est toujours prêts à réenregistrer», indique Marie-Soleil Dion en entrevue, au terme de l’enregistrement de l’édition de jeudi.

Apprentissages

Les apprentissages ont été nombreux depuis la mise en branle de «Ça va bien aller». Le travail à distance complique évidemment le processus, mais Marie-Soleil soutient que la bonne volonté de chacun allège la tâche.

«Il faut établir des méthodes de travail, qu’on va peaufiner au fur et à mesure. Mais, Fabien et moi, on s’entend bien, on a les mêmes valeurs, alors ça se passe bien», relève Marie-Soleil Dion, qui joue pour la première fois les conceptrices avec ce projet, en participant à la recherche et en écrivant de grands bouts de ses textes. Elle s’initie en outre aux rudiments de la technique, un créneau qu’elle avait rarement exploré jusque-là.

«Ça fait 12 ou 13 ans que je fais ce métier-là, que je travaille avec des techniciens, et je n’avais jamais touché à ce qu’ils font. Je me suis servie de micros toute ma vie, sans comprendre comment ça fonctionnait, qu’il fallait changer de batteries. Je trouve ça intéressant de le vivre de l’intérieur, de faire mon propre cadrage, d’arranger ma caméra. Je pense que ça va m’aider à encore mieux travailler et comprendre le travail des autres dans l’avenir.»

Si, dans les premiers épisodes, on a vu la jeune femme dans sa cuisine, avec en arrière-plan l’agitation familiale causée par son amoureux, Louis-Olivier Mauffette, son fils de 2 ans, sa belle-fille et sa filleule, à compter de lundi prochain, la co-animatrice testera une autre pièce campée au-dessus de son garage, qu’elle surnomme son «chalet», où il devrait y avoir moins de va-et-vient, sans toutefois fermer la porte aux interventions spontanées. Là encore, des ajustements sont nécessaires, réitère-t-elle.

«À tout le monde»

Mais les efforts en valent la peine. Marie-Soleil Dion se réjouit de constater que la mission que se donnent les troupes de «Ça va bien aller», de divertir, faire du bien et créer un mouvement de solidarité en cette période difficile, a été comprise.

«On a de bons commentaires du public, observe-t-elle. Les gens nous écrivent beaucoup, ils nous donnent du matériel, des vidéos de ce qu’ils font. Ils se confient beaucoup à nous.»

Car, rappelle Marie-Soleil, Fabien Cloutier et elle sont dans le même «bateau» que tout le monde et partagent les mêmes sentiments face au confinement imposé.

«Oui, on est des artistes, des personnalités publiques, on a un peu de sous, mais on ne vit pas la vie des gens riches et célèbres, insiste la jeune maman. On a de vraies familles, de vraies préoccupations. Je pense qu’on se positionne vraiment dans la même "gang" que tout le monde. On est deux personnes simples, faciles d’approche, et on veut aller à la rencontre des gens. C’est une émission qui appartient à tout le monde!»

Marie-Soleil Dion invite les téléspectateurs à continuer d’envoyer vidéos, tranches de vie et autres trouvailles à l’équipe de Ça va bien aller, par le biais du groupe Facebook Ça va bien aller avec Fabien et Marie-Soleil, et non d’envoyer leur contenu individuellement aux animateurs. «Il y a des gens qui sont payés pour tout lire et trouver les perles là-dedans», informe-t-elle à propos du groupe Facebook.

Ça va bien aller, du lundi au jeudi, à 19 h, à TVA et sur TVA.ca.