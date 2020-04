Ça va bien aller pour Élyse Marquis

Élyse Marquis n’est pas trop malheureuse depuis le début du confinement, se trouvant à la maison avec sa fille, Alice, dont c’était le 16e anniversaire il y a quelques jours. « Évidemment, toutes les festivités ont été annulées, dit l’animatrice. On a fêté ça juste toutes les deux, à maison. »

Ce qu’Élyse trouve le plus difficile avec le confinement, toutefois, c’est de ne pas voir ses parents. « Je leur parle tous les jours pour m’assurer qu’ils ne manquent de rien. Ma mère habite tout près de chez moi, alors je vais jaser avec elle chaque jour au téléphone devant sa fenêtre. »

Depuis deux semaines, l’animatrice regarde chaque émission de la nouvelle saison des Chefs qu’elle anime, les lundis soir à 20 h sur ICI Radio-Canada Télé. Tout en regardant l’épisode, elle interagit simultanément avec les internautes sur Twitter. « Lundi dernier, je ne fournissais pas, de lire et de répondre à tous les commentaires en direct ! C’est un beau lieu de rassemblement virtuel. »

Élyse Marquis est aussi une fidèle téléspectatrice de la nouvelle émission Ça va bien aller, qui vient de commencer sur les ondes de TVA. « C’est une émission qui fait du bien et qui nous donne l’impression qu’on n’est pas tout seul, même si on est confinés. J’ai même écrit à Marie-Soleil [Dion, la coanimatrice avec Fabien Cloutier] pour lui dire à quel point je la trouve bonne. »

La maison de papier

Du côté des séries, elle vient de découvrir La Casa de Papel (La maison de papier), dont la quatrième saison vient de paraître sur Netflix. « Je l’écoute dans la version doublée en français au Québec. J’ai regardé les trois premières saisons en quelques jours seulement et je viens de commencer la quatrième. C’est captivant ! »

Dans ses autres coups de cœur télévisuels, elle cite How I Met Your Mother (« je regarde ça avec ma fille, ça nous fait bien rire »), The Good Place, Grace And Frankie, Comedians In Cars Getting Coffee, Atypical, The Crown, Mad Men et After Life.

Tous les soirs, à 21 h, Élyse Marquis est aussi fidèle au poste... sur Instagram. L’animatrice ne manque pas Le Show-rona virus que l’humoriste Mathieu Dufour anime en direct sur ce réseau social. « Il reçoit des invités tous les soirs. J’y étais avec Alice, lundi, après Les Chefs. Il est vraiment drôle et très divertissant ! »

Lorsqu’elle s’éloigne des écrans, l’animatrice fait de la course à pied, de la marche et même de la méditation grâce à Nicole Bordeleau. Pour ce qui touche aux livres, il y en a deux sur sa table de chevet : Vers la beauté, de David Foenkinos, et Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates, de Mary Ann Shaffer, que son père lui a offert.

