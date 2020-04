LÉGARÉ, Jean-Pierre



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 31 mars 2020, à l'âge de 89 ans et 3 mois, est décédé monsieur Jean-Pierre Légaré, médecin retraité, époux de madame Hélène Beaudry, fils de feu madame Marguerite Dorion et de feu monsieur Lucien Légaré. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Josette Bergeron) et Caroline (Claude Trépanier); ses petites-filles: Laurence et Frédérique Légaré, Rosalie et Stéphanie Lavoie (et leur père Éric Lavoie); sa sœur, Claudette Légaré, s.s.j.; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaudry: feu Henri (feu Louise Auger), feu Gaston, Jean-Luc (Evelyn Hethrington), Monique (feu Claude Lacombe), Claudine (feu Yves Gaudreau); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier de tout cœur le personnel soignant du 4e étage et les bénévoles de l'Hôpital Jeffery Hale, notamment le docteur Judith Germain, pour toutes leurs attentions et les bons soins prodigués. Le docteur Légaré a pratiqué la médecine familiale à sa clinique, le Centre médico-dentaire de Charlesbourg, pendant près de 40 ans ainsi qu'à l'Hôpital Saint-François d'Assise au sein duquel il a fondé le service de gériatrie. Personne d'un dévouement sans borne, tant auprès de sa famille que de ses patients, il était aussi un amateur de sports dont le ski, le golf, le tennis et l'équitation. Plus jeune, sa grande passion pour le hockey l'a amené à s'impliquer dans le développement du hockey junior à Québec en tant que vice-président-fondateur du club de hockey les Remparts de Québec. Les membres de sa famille et ses proches garderont de lui un souvenir impérissable d'un homme généreux, humain et d'une grande bonté.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 1270, chemin Sainte-Foy Bureau 2000, Québec, Québec, Téléphone : 418 684-2260, Site web: www.amisdujhsb.ca.