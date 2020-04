GAGNON, Madeleine Bouchard



Au Centre Hospitalier de l'Enfant-Jésus, Québec, le 28 mars 2020, à l'âge de 96 ans 9 mois, est décédée madame Madeleine Gagnon, épouse de feu monsieur Adrien Bouchard. Née à St-Bruno, Lac St-Jean, elle était la fille de feu dame Rose Gagnon et de feu monsieur John Gagnon. Elle demeurait à Québec, autrefois de St-Félicien, Lac St-Jean. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André J. (Ruth Senneville), Robert (Alida Gaumond), Walter (Line Bouchard), Michèle, Louise (Jean Rodrigue), Lina et Éric; ses petits-enfants: Karine, Frédéric, Gino, Isabelle, Allan, Catherine, Vincent, Marie-Élaine, Anabel, Antoine, Félix, Rosemarie et William; ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Benoit (feu Micheline Dandurand), feu Jean-Charles (feu Cécile Côté), Yvonne (feu Léopold Gagnon), feu Laurent (Cécile Côté), Cécile (feu Vianney Grenier); ainsi que ses neveux, nièces des familles Gagnon et Bouchard et ses ami(e)s. La famille remercie sincèrement le personnel soignant du Centre hospitalier de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Enfant-Jésus), Site: www.fondationduchuq.org, Tél.: 418-525-4385.