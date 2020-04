JOBIN, Nicole



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 2 avril 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Nicole Jobin, épouse en premières noces de feu monsieur Raymond Drouin et en secondes noces de monsieur Paul-André Poliquin. Elle était la fille de feu madame Ida Paquet et de feu monsieur Raymond Jobin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses deux enfants: son fils Simon (Marc) et sa fille Dominique; ses frères et sa sœur: feu Michel (feu Cécile), Benoit (feu Denise), Guy (Hélène), Marc et Paule; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Jeannette (feu Magella), Françoise (Jean-Paul), feu Dominique, feu Benoit, Paul (Diane) et feu Normand; ainsi que ses deux filleuls Marie Jobin et feu Mariane Drouin. La famille aimerait remercier le personnel du CHU de l'hôpital de St-François d'Assise et du Centre d'hébergement du Fargy pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Téléphone: 418 525-4385, Site web: www.fondationduchudequebec.org.