COVID-19 : le cap des 20 000 cas franchi au Canada

Le cap des 20 000 personnes atteintes de la COVID-19 au Canada a été dépassé jeudi, environ quatre semaines après le début des mesures de distanciation mises en place un peu partout au pays.

• À lire aussi: Le Québec compte près de 11 000 cas, dont 216 décès

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: Trudeau prévient qu'un retour à la normale peut prendre un an

Ayant plus de la moitié des cas confirmés, le Québec reste le principal foyer avec 10 912 cas et 216 décès, selon le plus récent bilan.

En comparaison, seulement 88 698 tests ont été réalisés en Ontario, province la plus populeuse au Canada. Sur ce nombre, jeudi, il y avait 200 décès liés à la COVID-19, 5759 personnes contaminées et 1208 résultats à venir.

D’ailleurs, le premier ministre ontarien Doug Ford a réclamé que plus de tests soient faits. «Il n'y a plus d'excuses. Nous devons en faire plus. C'est inacceptable», a-t-il affirmé mercredi.

Au total, 20 686 personnes étaient contaminées de la COVID-19 au pays pour 500 décès. Jeudi, les autorités fédérales de la santé ont d’ailleurs fait part de leurs projections de cas. Rien que d’ici la mi-avril, elles anticipent qu’il y aura de 22 580 et 31 850 cas et de 500 à 700 morts.

D’ici la fin de la pandémie, Ottawa s’attend à ce que le coronavirus fasse jusqu’à 22 000 morts et 1 879 000 cas d’ici la fin de la pandémie. Jusqu’ici, plus de 373 000 tests ont été réalisés au Canada et environ 5 % des cas ont été déclarés positifs au virus.

Partout au pays, les autorités s’inquiètent de la propagation du virus dans les centres pour personnes âgées. Au Québec, en Ontario ou en Colombie-Britannique, plusieurs centres ont été durement affectés. C’est le cas du CHSLD Sainte-Dorothée de Laval, du centre de soins de Pinecrest, à Bobcaygeon en Ontario et du centre de soins de Lynn Valley, à North Vancouver.

Par ailleurs, à quelques heures des festivités de Pâques, les différents administrateurs de la santé publique au pays ont uni leurs voix pour demander aux Canadiens à continuer de respecter les règles de confinement.

«Tandis que la température se réchauffe [...] et que les fêtes du printemps se rapprochent, on tient à rappeler à tous l’importance d’aplatir la courbe», a fait savoir jeudi le Dr Howard Njoo, adjoint de la santé publique du Canada.

«Grâce aux efforts collectifs de toute la population canadienne pour freiner la propagation de la COVID-19, notre système de santé tient ton», a-t-il ajouté

«Même pendant les fêtes de Pâques, de Pessa'h et du ramadan, il ne faut pas baisser la garde», a précisé le Dr Njoo.

Les cas confirmés et les morts de la COVID-19 au Canada