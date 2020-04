COVID-19: des lits d’hôpitaux fabriqués dans les installations de Zedbed à Shawinigan

SHAWINIGAN – Le manufacturier de matelas et de lits Kingsdown, qui est connu au Québec par la marque de commerce Zedbed, convertit trois de ses usines, dont celle de Shawinigan, en Mauricie, pour fabriquer des lits d’hôpitaux durant la crise du coronavirus.

Kingsdown, dont le siège social canadien est situé à Toronto, croit que 40 % de ses employés dans ses trois usines – les deux autres sont situées à Mebane, en Caroline du Nord, et dans la Ville Reine – pourront ainsi être maintenus au travail et contribuer à la lutte contre la COVID-19.

L’entreprise a ainsi pu modifier en quelques jours sa chaine de production de matelas et de bases de lit pour assembler des lits pour les hôpitaux en Amérique du Nord.

«En seulement cinq jours, nous avons réussi à mettre en place et sécuriser une chaîne d'approvisionnement locale, capable de fournir un nouveau concept de lits d'hôpitaux aux gouvernements américain et canadien», a indiqué David Gélinas, vice-président de Zedbed, division de Kingsdown, par communiqué.

Soulignons que le groupe Kingsdown regroupe Kingsdown Inc. fondée en 1904 en Caroline du Nord, Owen and Company (Kingsdown Canada) de Toronto et Zedbed inc. de Shawinigan.