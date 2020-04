COVID-19: Hydro-Québec signe une entente avec son confrère new-yorkais

Hydro-Québec a signé une entente d’assistance mutuelle avec son confrère new-yorkais, la New York Power Authority (NYPA), a annoncé la société d’État jeudi.

L’entente, signée le 2 avril dernier et valide jusqu’en septembre, vise à pallier les possibles pannes de courant en garantissant un approvisionnement continu en électricité au Québec et dans l’État de New York en pleine pandémie de COVID-19.

Un mécanisme accéléré de partage d’expertises et de travailleurs spécialisés est aussi inclus dans l’accord, ainsi que la fourniture d’équipements ou de matériaux.

«Nous sommes fiers de pouvoir mettre notre expertise à la disposition de nos collègues new-yorkais et compter sur leur soutien en cas d’urgence», a indiqué par voie de communiqué David Murray, chef de l’exploitation d’Hydro-Québec.

La NYPA redoute des coupures d’électricité récurrentes, en raison de l’indisponibilité de ses employés qui pourraient tomber malades.

La semaine dernière, l’entreprise publique a entamé des pourparlers avec ses partenaires privés pour confiner dans la centrale leurs employés essentiels à la production. Elle avait déjà opéré ce confinement pour les salles de contrôle de ses centrales électriques.

L’État de New York est l’état le plus durement touché par l’épidémie de COVID-19 sur le territoire américain. Jeudi matin, il comptait 151 079 cas, soit le tiers des cas des États-Unis, pour 6269 morts.