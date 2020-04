COVID-19: l’animatrice Geneviève Pettersen appelle son grand-père et c’est très touchant

Suivant les recommandations du premier ministre François Legault, qui a souligné l’importance de téléphoner aux aînés en cette période de confinement, l’animatrice Geneviève Pettersen a décidé d’appeler son grand-père lors de son émission.

«Je plaide coupable. Je n’appelle pas assez le seul grand-parent qui me reste», a mentionné l’animatrice à son émission Les Effrontées.

Gérard Boivin, 87 ans, demeure à Saint-François-de-Sales, une municipalité située au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il a expliqué à sa petite-fille «qu’il faut écouter tous les conseils» de François Legault et du Dr Horacio Arruda.

«Vu que [la pandémie] empirait, je me suis mis à écouter ça [le point de presse] parce qu’il faut écouter tous les conseils que le premier ministre donne et le médecin. Par contre, ce que je déplore le plus, c’est qu’il y en a beaucoup qui se croient au-dessus de ça et ils ne font pas ce qu’il faut faire.»

À savoir si la COVID-19 lui fait peur, M. Boivin a affirmé se sentir «en sécurité pareil».

«J’ai confiance en tous ceux qui nous donnent des conseils. On a seulement qu’à écouter. Ce qui me déplait le plus, c’est ceux qui n’écoutent pas [...] ça me dépasse», a-t-il ajouté.

Rosaire Pelletier, 91 ans

Poursuivant sa tournée téléphonique afin de prendre des nouvelles de nos personnes âgées, Geneviève Pettersen s’est entretenue avec Rosaire Pelletier, 91 ans, et demeurant à la résidence Saint-Jude d’Alma où aucun cas de COVID-19 n’a encore été déclaré.

Ancien journaliste, M. Pelletier a expliqué ne pas être «complètement confiné» dans sa résidence où il participe à l’écriture d’un journal maison.

«Nous avons un petit journal mensuel auquel je collabore beaucoup. Je fais des entrevues avec le personnel.»

Pour ce qui est de la solitude, il dit avoir la chance de pouvoir aller partager ses repas avec d’autres résidents dans la salle à manger commune et il a «recours au téléphone» afin d’appeler ses proches.

«Le moyen classique dont on dispose pour voir si la vie continue [...] J’ai hâte, par contre, qu’il fasse assez beau pour aller prendre de l’air sur mon balcon», a ajouté M. Rosaire Pelletier.