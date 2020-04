COVID-19: le modèle suédois vise à «protéger les endroits où les gens sont vulnérables»

La Suède ne mise pas sur le confinement, mais bien sur une stratégie inverse de celle du reste de la planète pour freiner la pandémie de COVID-19.

«Selon l’épidémiologiste en chef de la Suède [Anders Tegnell], ce n’est pas tant de confiner l’entièreté de la population qui est important, mais de bien protéger les endroits où les gens sont vulnérables et où l’épidémie peut faire des ravages, notamment les centres de personnes âgées et les hôpitaux», a mentionné Paul St-Pierre Plamondon, candidat à la course à la direction du Parti québécois, à QUB radio, jeudi.

Invité par l’animateur Benoit Dutrizac, M. Plamondon, qui a vécu «près de trois ans en Scandinavie», ne dit pas que la Suède a raison de procéder ainsi, mais il trouvait intéressant d’analyser le modèle suédois pour minimiser les risques de la pandémie.

«C’est ça le raisonnement suédois, c’est de dire que si nous sommes pris dans des cycles successifs du virus, on est peut-être mieux de trouver des façons durables, à long terme pour fonctionner, ce qui n’implique pas le confinement. Ils ont peut-être tort, mais je trouvais que ça valait la peine d’expliquer c’est quoi leur raisonnement.»

Présentement, en Suède, les écoles ne sont pas fermées et «les commerces continuent de fonctionner».

«Et ils n’ont pas des résultats très reluisants, c’est-à-dire qu’ils ont beaucoup plus de décès que leurs voisins, comme la Norvège, le Danemark ou la Finlande. Ça soulève le débat», a laissé tomber Paul St-Pierre Plamondon.

«La logique suédoise, c’est de dire: “On ne voit pas la suppression de ce virus dans les prochains mois, on est mieux de se trouver des façons de fonctionner qui sont viables à moyen et à long terme”», a-t-il ajouté.