LANGLOIS, Marie



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 2 avril 2020, à l'âge de 64 ans, est décédée dame Marie Langlois, fille de feu Fernande Noël et de feu Paul-Émile Langlois. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera aussi ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Claudette (Jacques Blanchette), Louise (Robert Hauver), Nicole (Guy Corriveau); ses neveux et nièces: Christian, Patrick, Martin, Simon, Marie-Hélène; ses tantes, oncles, cousines, cousins, parents et ami(es), et plus spécialement ses grandes amies Aline Hamelin et Maryse Masson. Un MERCI à tout le personnel de la Résidence pour les bons soins reçus pendant les 9 ans qu'elle y a résidé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques - Division Québec: 245, rue Soumande, bureau 202, Québec, Qc Tél: 418 529-9742 Courriel : info.regiondequebec@scleroseenplaques.ca