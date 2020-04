ROUSSEAU, O'Neil



" Il ya quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. "Le 3 avril 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé à son domicile, monsieur O'Neil Rousseau, époux de feu Armande Montminy. Il était le fils de défunts, monsieur Hervé Rousseau et de dame Irma Bergeron. Il était natif et résident de Saint-Agapit.Il laisse dans le deuil ses enfants: Virginie, son conjoint Pierre St-Arnault et leurs enfants feu Destinée, Clara et Simon; son fils Mathieu, sa conjointe Sonia Laflamme et leurs enfants Anne-Sophie, Louis-Émile, Béatrice et Delphine; son fils feu Alexandre. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Marthe S.C.S.L, Noëlline, Régis et feu Hugues; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Montminy: feu Lionel (Feu Laurida Comeau), feu Noëlla (feu Léopold Couture), Antoinette (feu Gérard St-Martin et feu Conrad Bisson), feu Rita (feu Ulric Deshaies), feu Albert (Jeanne D'Arc Berthiaume), feu René (feu Dolorès Dionne), feu Odina (feu Aline Lorion), Monique (Marc Lessard), feu Huguette (feu Normand Marois), Rachel (feu Achille Bourgault), feu Gaston et Aline (Marc- André Giroux) ainsi que ses filleul(e)s: René Bourgault et Annie Dumont et plusieurs autres parents et ami(e)s.