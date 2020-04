ROBERT, Jean-Luc



À la maison des soins palliatifs du Littoral, le 23 mars 2020, à l'âge de 55 ans, est décédé monsieur Jean-Luc Robert, époux de madame Huguette Méthot. Il était le fils de feu monsieur Raymond-Marie Robert et de feu madame Bérangère Dufresne. Il demeurait à Joly (natif de Beauport).Monsieur Robert laisse dans le deuil son épouse Huguette Méthot; ses frères: feu Richard, Martin (Lucie Légaré) sa sœur Anne; ses belles-sœurs: Lise (Jean-Claude Blanchet), Diane, Michelle (Guy Carrier); son beau-frère Richard (Émilie Marceau), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au docteure Renée Dallaire pour son dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles sera confiée à la maisonToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis en cancérologie (CRIC).