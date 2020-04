Employés infectés au Costco de Vaudreuil: les clients en quarantaine, demande la Ville

VAUDREUIL-DORION – La Ville de Vaudreuil-sur-le-Lac demande aux milliers de clients ayant fréquenté le Costco de Vaudreuil-Dorion entre le 31 mars et le 3 avril de se placer en quarantaine pour 14 jours, après que deux employés du commerce eurent été déclarés positifs à la COVID-19.

«Nous vous rappelons qu’il est de la responsabilité de chacun d’agir de façon à maintenir un milieu de vie sain et sécuritaire pour tous», a indiqué la municipalité dans un communiqué publié mercredi.

Le premier employé infecté a effectué son dernier quart de travail le 31 mars, tandis que le deuxième l’a fait le 3 avril.

Bon nombre de clients du Costco touché par cette éclosion de coronavirus n’ont pas semblé inquiétés outre mesure par la situation.

«Des gens infectés, il y en a partout au Québec et malheureusement, il y en a dans ce magasin. On fait juste redoubler de prudence et ça va bien aller», a lancé sur un ton optimiste Robert Ménard, qui s’apprêtait à aller rejoindre la longue file d’attente pour accéder au commerce.

«J’ai des gants, j’ai un masque et je suis ultra prudent. En plus, le Costco ici a mis en place des mesures pour rendre ça le plus sécuritaire possible, alors je ne suis pas inquiet», a réagi un autre client, qui a voulu conserver son anonymat.

Pour Kathy St-Antoine, la municipalité a bien réagi en demandant aux gens ayant fréquenté le Costco de se placer en quarantaine pour une durée de deux semaines. Mais elle doute que le message soit entendu.

«C’est correct de leur demander ça, mais selon moi, il y en a beaucoup qui ne respecteront pas [la quarantaine]», a dit Mme St-Antoine, à sa sortie du Costco.

Jeudi avant-midi, plusieurs dizaines de clients faisaient la file sous la pluie afin de pouvoir entrer à l’intérieur du Costco de Vaudreuil. Une scène devenue presque «normale» depuis le début de la crise de la COVID-19.

Par ailleurs, Costco Wholesale Canada, ainsi que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, n’avaient pas encore répondu à nos demandes d’entrevues en début d’après-midi.