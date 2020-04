LAROSE, Angèle Croteau



À son domicile, le 23 mars 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Angèle Croteau, épouse de monsieur Ephrem Larose, fille de feu Alphonsine Laroche et de feu Jean-Baptiste Croteau. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Jacques (Lise Therrien), Réal (Lucie Monette), Monique (feu Eugène Bégin), Pauline (Jean-Yves Dumas), Maurice (Monique Rhéaume) et feu Danièle; sa belle-mère Paulette Parent et ses fils Réjean (Raymonde Jobin) et Alain (Micheline Robitaille); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Larose: feu Patrick (Yvonne Brochu), Antoine (feu Beverly Leoug), Laurette, feu Roch (feu Marielle Drouin), feu Isidore, Marie (Denis Vallières); sa filleule Julie Vallière (Christopher Breton); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de cardiologie et de pneumologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.