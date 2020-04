Joueurs autonomes: 6 bons coups du Canadien depuis 30 ans

L’une des techniques pour rebâtir une équipe dans la Ligue nationale de hockey (LNH) repose sur le marché des joueurs autonomes. Le marché propose, bon an mal an, quelques joueurs-vedettes aux clubs qui sont prêts à débourser beaucoup d'argent.

Pour plusieurs raisons, il semble toutefois difficile pour Marc Bergevin – et pour tous les directeurs généraux du Canadien qui l’ont précédé – d’attirer des joueurs autonomes à Montréal. Que la saison 2019-2020 reprenne ou pas, le CH voudra faire mieux qu’auparavant.

Quelques bons coups ont néanmoins été réalisés au cours des 30 dernières années. En voici six.

Alexander Radulov, 2016

Photo d'archives, Martin Chevalier

Radulov avait déjà tenté un retour catastrophique dans la LNH en fin de saison 2011-2012. Une soirée trop arrosée la veille d’un match éliminatoire avait en effet forcé les Predators de Nashville à le suspendre pour une rencontre. Après 17 matchs au total, il a décidé de reprendre la route de la Russie.

Il est donc raisonnable de croire que les directeurs généraux de la LNH n’étaient pas tous très convaincus de la volonté de Radulov lorsqu'il a parlé d'un autre retour. Le pari de Bergevin, avec un contrat d’une saison et de 5,75 millions $, s’est finalement avéré payant, puisque l’attaquant a marqué 18 buts et totalisé 54 points... avant de quitter pour aller rejoindre les Stars de Dallas l’été suivant.

Roman Hamrlik, 2007

Photo d'archives, Martin Chevalier

Hamrlik avait déjà 33 ans lorsqu’il a accepté une entente de quatre saisons avec le Tricolore en juillet 2007. Certains partisans craignaient qu’il soit sur la pente descendante.

Or, le Tchèque s’est merveilleusement bien tiré d’affaire lors de son séjour à Montréal, prenant notamment la relève d’Andrei Markov lorsque celui-ci était blessé au genou. Maintenant une moyenne de plus de 22 minutes par match sur la glace, il a totalisé 119 points en 312 parties.

Mike Cammalleri et Brian Gionta, 2009

Photo d'archives, Agence QMI

La saison morte de Bob Gainey en 2009 s’est amorcée avec un premier coup d’éclat lorsqu’il a échangé l’espoir Ryan McDonagh, Chris Higgins, Doug Janik et Pavel Valentenko aux Rangers de New York pour Scott Gomez, Michael Busto et Tom Pyatt.

Ainsi, l’arrivée de Gomez a certainement aidé Gainey dans sa pêche aux joueurs autonomes quelques jours plus tard. Brian Gionta, qui avait gagné la coupe Stanley avec Gomez au New Jersey, s’est ainsi pointé à Montréal après avec une séquence de cinq saisons d’au moins 20 buts. Il a poursuivi sur cette lancée avec des campagnes de 28 et 29 filets lors des deux saisons suivantes.

Cammalleri, lui, a accepté un pacte avec le CH quelques mois après avoir complété une saison de 39 buts et 82 points avec les Flames de Calgary.

Les deux hommes ont par ailleurs rapidement fait sentir leur présence lors des séries éliminatoires en 2010. Avec respectivement 13 et 9 buts, Cammalleri et Gionta ont été les principaux artisans du parcours de l’équipe jusqu’en finale de l’Association de l’Est.

Yanic Perreault, 2001

Photo d'archives, REUTERS

Perreault a rendu de fiers services au Canadien, notamment avec des saisons de 27 et 24 buts après sa signature. Il était également reconnu pour être très habile au cercle des mises au jeu.

Son passage à Montréal n’a finalement duré que trois saisons. Il a pris la route du Tennessee pour rejoindre les Predators de Nashville après le lockout de la saison 2004-2005.

Andy Moog, 1997

Photo d'archives, REUTERS

Moog n’a disputé qu’une saison à Montréal et a offert un rendement honnête, partageant le travail avec Jocelyn Thibeault. Si les deux hommes ont montré des dossiers semblables, c’est toutefois vers Moog que s’est tourné Alain Vigneault pour affronter les Penguins de Pittsburgh en 1998.

Le vétéran s’en est très bien tiré, permettant au Tricolore de remporter une première série éliminatoire depuis sa conquête de la coupe Stanley, cinq ans plus tôt.