Julie de mon cœur

Personne ni rien ne pourra être plus touchant que l’entrevue de Sylvie Fréchette avec Stéphane Langdeau, hier, à la radio.

Mme Fréchette essayait de contrôler ses émotions et plus elle essayait, plus Langdeau sentait l’effort surhumain de la médaillée d’or de Barcelone pour rester « professionnelle ».

À la fin, les deux refoulaient des sanglots...

Aux Jeux olympiques de Barcelone, Julie Sauvé avait accompagné, soutenu, coaché, dorloté et consolé une grande jeune femme dont le fiancé avait mis fin à ses jours juste avant qu’elle ne parte pour l’Espagne.

Comble de malheur, une juge s’était trompée en pesant sur un bouton de son clavier et elle avait envoyé un mauvais score aux responsables de la compétition. Sylvie Fréchette avait été privée de sa médaille d’or et c’est encore Julie Sauvé qui était montée aux barricades pour que justice soit faite.

Un an plus tard, Sylvie Fréchette recevait sa médaille d’or lors d’une cérémonie au Forum de Montréal. Daniel Lamarre était son agent et le spectacle dans un Forum rempli était présenté à TVA, réseau dont il allait devenir président.

Et Julie pleurait discrètement en suivant la cérémonie. Julie Sauvé ne pleurait pas comme les autres, elle venait les yeux humides et encore plus brillants.

LA JEUNE JULIE DUPUIS

Me semble que j’ai toujours connu Julie. Au début, elle s’appelait Julie Dupuis et était l’âme du club Camo à Montréal. Dupuis était le nom de son premier mari, je suppose. Je la taquinais comme tous les chroniqueurs de sports le faisaient à l’époque. Elle avait 30 ans et vouait une passion totale à son sport. Le pince-nez et les cheveux gommés ne pouvaient pas impressionner des gars habitués à Roberto Duran ou Chris Nilan.

J’ai eu droit moi aussi à une invitation à un entraînement de ses filles. Et j’avais tellement été impressionné que j’y suis retourné à plusieurs reprises. La dernière fois, c’était à une piscine publique de Pompano Beach. Juste avant une tournée au Japon et un an et demi avant les Olympiques de Londres.

C’était la même Julie que la jeune Julie Dupuis. Coach intransigeante mais coach de cœur. Ses filles, elle les aimait et elle disait que la plus belle marque d’amour qu’elle pouvait leur montrer, c’était de les amener à atteindre leur summum. Accepter la médiocrité, ce n’est pas de l’amour, c’est de la lâcheté.

« Et je ne suis certainement pas lâche », disait-elle, accroupie sur le bord d’une piscine.

LES JEUX DE LONDRES

J’ai tripé avec elle aux Jeux olympiques de Londres. Son ardeur était contagieuse. Sa joie de vivre aussi. Elle connaissait parfaitement tous les méandres de la nage synchronisée, un autre de ces sports jugés où la politique des fédérations et des pays joue un rôle capital.

Il ne fallait pas seulement être les meilleures, il fallait surtout convaincre des juges sclérosés d’accepter qu’elles soient les meilleures.

Elle s’était donné corps et âme même si elle se doutait bien que Synchro Canada se préparait à lui rentrer un couteau dans le dos. Off the record, elle expliquait pourquoi les bonzes canadiens qu’elle avait tellement brassés et combattus allaient enfin avoir sa

peau et la remplacer par une de ses assistantes venue de Chine. C’est exactement ce qui s’est passé.

Elle n’a pas pleuré. Elle s’est lancée dans une autre de ses passions, la peinture, et a fini par accepter des mandats internationaux, d’abord du Brésil et puis, cet hiver, de Singapour.

ÉCRIRE À ROLAND

Le 19 mars, elle écrivait au journaliste Roland Mailhot : « Je vais super bien avec le coronavirus hihihi ! Je suis à Singapour jusqu’au 6 mai ; ici, j’ai terminé ou presque. Depuis 3 mois la folie. Maintenant au Canada à votre tour... Depuis janvier que nous avons le coronavirus... », lui écrivait-elle.

Elle ajoutait qu’elle était coach olympique pour Singapour et non plus consultante. Mais que là, elle pensait que le temps de la vraie retraite allait sonner.

« Oui je reviens avec un gros break, j’ai déjà booké 4 mois à Nuevo Vallarta au Mexique, proche de Puerto Vallarta, à 40 min. Repos de décembre à avril... Roland plus de batterie et je dois dormir demain je commence à 06:00. Ici il est 21:30. À la prochaine avec grand plaisir. Je dois terminer mon programme de demain. Bye. »

Quand le Japon a confirmé que les Jeux de Tokyo étaient annulés, Julie Sauvé a donc pris l’avion pour revenir chez elle. Elle était en confinement quand elle a fermé ses yeux lumineux pour la dernière fois.

PLAISIRS D’AMIS

Je me rappellerai de la coach. Je n’oublierai pas la femme. Quand Lucian Bute préparait ses camps d’entraînement en Floride avec Stéphan Larouche et André Kulesza, le préparateur physique et un grand amour dans la vie de Julie Sauvé, il lui arrivait d’accompagner le petit groupe quand arrivait le temps du souper. Elle était restée amie avec Kulesza et c’était un plaisir extraordinaire de les entendre raconter leurs plus belles histoires de coaching et de compétition.

Puis, elle repartait sur la route au gré des épreuves et des championnats à aller gagner. Je recevais de longs courriels qui étaient presque des reportages et des photos de ses filles après les victoires... ou les défaites.

Y aura plus de courriels, y aura plus de photos. Roland aura reçu un des derniers.

Je vous l’ai partagé. Julie aurait été d’accord.