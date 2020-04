La Loi sur la laïcité de l’État du Québec ne sera pas suspendue en attendant sa contestation judiciaire, puisque la Cour suprême du Canada a refusé d’entendre un appel en ce sens, jeudi.

Le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) et l’Association canadienne des libertés civiles voulaient que cette loi québécoise, qui interdit le port de signe religieux pour des employés de l’État, soit mise sur la glace en attendant des jugements pour des causes dans laquelle elle est remise en question.

Ils avaient été cependant déboutés en Cour supérieure et en Cour d’appel du Québec. Ils avaient donc porté leur cause en appel à la Cour suprême du Canada qui n’a pas voulu entendre leurs arguments jeudi.

Satisfaction à Québec

Cette décision a été saluée par le gouvernement du Québec qui se réjouit que la Loi sur la laïcité de l’État reste en vigueur.

«Le gouvernement du Québec est satisfait de la décision rendue par le plus haut tribunal au Canada en faveur du maintien de la Loi sur la laïcité de l'État adoptée par l'Assemblée nationale. Nous continuerons à défendre le bien-fondé et la constitutionnalité de la Loi, comme nous l'avons toujours fait», a affirmé la ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Sonia LeBel, par communiqué.

Le Rassemblement pour la laïcité (RPL) a aussi applaudi cette décision de la Cour suprême. C’est «une victoire importante pour la concrétisation du principe de laïcité au sein de l’appareil de l’État, et le respect du principe de liberté de conscience des citoyennes et des citoyens, notamment les personnes d’âge mineur», a affirmé la co-porte-parole du RPL, Michèle Sirois.

Cette législation controversée demeure toutefois contestée devant les tribunaux. Les groupes qui la contestent soutiennent qu’elle viole la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, ainsi que la Charte canadienne des droits et libertés. Ils estiment également qu’elle est discriminatoire, car elle vise plus particulièrement certains groupes religieux comme les musulmans.