Hausse sans précédent du taux de chômage

Le taux de chômage a grimpé de 2,2 points de pourcentage par rapport à février pour s’établir à 7,8 % au Canada et la plus forte augmentation a été enregistrée au Québec, a annoncé Statistique Canada, jeudi.

«Il s'agit de la plus forte hausse mensuelle enregistrée depuis 1976, année où des données comparables ont commencé à être publiées. Le nombre de chômeurs a augmenté de 413 000 (+36,4 %), principalement en raison des mises à pied temporaires», a précisé l’organisme fédéral par communiqué en parlant des données nationales qui sont affectées par la crise de la COVID-19.

L’augmentation la plus marquée au pays se trouve au Québec, avec une croissance de 3,6 points de pourcentage du taux de chômage qui s’est établi à 8,1 % en mars. La province est suivie par la Colombie-Britannique (+2,2 points de pourcentage à 7,2 %) et l’Ontario (+2,1 points de pourcentage pour atteindre 7,6 %). Terre-Neuve-et-Labrador et l'Île-du-Prince-Édouard sont les seules provinces à ne pas avoir connu une hausse du chômage en mars.

Plongeon de l’emploi

Le mois dernier, le nombre de personnes en emploi a plongé de plus de 1 million (-1 011 000 ou -5,3 % par rapport à février) en raison de la pandémie.

«L'ampleur de cette chute de l'emploi est sans précédent par rapport aux chocs économiques antérieurs», a affirmé Statistique Canada en la comparant la situation actuelle avec d’autres crises comme les récessions de 1981-82, 1990-92 et 2008-2009.

Le taux d’emploi, soit la proportion de personnes âgées de 15 ans et plus occupant un emploi, a diminué de 3,3 points de pourcentage par rapport à février, passant à 58,5 %. Il s’agit du niveau le plus faible depuis avril 1997.

«La baisse soudaine de l'emploi observée en mars devrait avoir une incidence importante sur la performance de l'économie canadienne au cours des prochains mois», a souligné l’organisme fédéral.

Il a précisé que le nombre de gens qui avaient travaillé récemment et qui souhaitaient travailler au pays, mais qui ne répondaient pas à la définition de chômeurs, a bondi de 193 000. Par ailleurs, le nombre de personnes inactives, c'est-à-dire celles qui n'étaient ni en emploi ni en chômage, a augmenté de 644 000.