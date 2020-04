Les Correspondances d’Eastman 2020 n’auront pas lieu

MONTRÉAL – Le bal des annulations liées à la pandémie de COVID-19 se poursuit. Les Correspondances d’Eastman ont écopé à leur tour jeudi. L’édition 2020, à l’origine prévue du 6 au 9 août prochain, n’aura finalement pas lieu.

«Nous sommes évidemment très affectés par cette décision, mais nous croyons qu’il est essentiel de respecter les mesures de distanciation sociale afin de protéger la population, les villageois et les festivaliers», a déclaré Raphaël Bédard-Chartrand, directeur des Correspondances d’Eastman, dans un communiqué.

La programmation du festival devait être dévoilée sous peu. L’organisation a précisé être présentement à la recherche de manières de rester en communication avec la communauté. Un partenariat avec la salle Le Ptit Bonheur de Saint-Camille est actuellement en développement, pour offrir une programmation d’événements littéraires présentés en ligne. Une plateforme web de «recherche de correspondants» sera aussi créée, pour favoriser l’envoi de lettres entre passionnés de lecture et d’écriture, de même qu’un portail qui mettra en contact auteurs et lecteurs, au moyen de textes inédits, entretiens et nouvelles du milieu.

Le concours de l’Interlettre sera par ailleurs maintenu. Les détails relatifs à l’inscription – gratuite cette année – seront envoyés bientôt.

«L’organisme Les Correspondances d’Eastman tient à remercier tous les collaborateurs, les bénévoles, les auteurs, les partenaires, les festivaliers et les villageois d’Eastman pour leur empathie et leur soutien. Nous avons très hâte de vous retrouver en août 2021 avec une programmation de grande qualité», a souligné la direction.