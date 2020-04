L’été 2020 à la trappe?

Préparez-vous, l’été 2020 sera celui du confinement prolongé...

Sur Twitter, le compte du Festif! De Baie-Saint-Paul qui annonce l’annulation de l’édition qui devait avoir lieu, cette année, à la fin juillet. Je m’en attendais, ce n’est pas une surprise, mais grosse déception quand même. Ce festival est devenu au cours des dernières années un essentiel de mon été.

Quelques minutes après, c’est le Festival d’été de Québec dont on a annoncé l’annulation...

Les Franco et le Jazz à Montréal, et quoi encore? C’est simple, comment tenir ce type d’événement tout en respectant la consigne, prolongée, de l’éloignement social... le fameux deux mètres entre tout un chacun...

À la rigueur de nos hivers, nous compensons, en quelque sorte, par l’été festif, la joie des événements petits et grands. Tenez, autant j’avais hâte au Festif! Ou à cet autre incontournable, le Festival Mémoire et Racines (qui, en 2020, incidemment, devaient se tenir la même fin de semaine!), c’est aussi la réunion de Rage Against The Machine qui risque de passer à la trappe. Certains devaient les voir à Québec, nous c’était au BluesFest d’Ottawa.

Autant s’y faire. Autant s’y résoudre et s’y préparer.

Car nous devrons bien apprendre quelque chose de tout cela. Il me semble que l’option «revenir comme avant» ne fait tout simplement aucun sens. Il y aura un avant COVID-19 et un après.

Toutefois, nous sommes encore trop contemporains de tout ça pour définir l’après.

Une chose est certaine, dans la longue série de mesures d’appuis aux citoyens, aux entreprises, aux PME, il nous faudra faire une place aux initiatives culturelles comme le Festif!, comme Mémoire et Racines, pour que l’été 2021 ne soit pas celui de l’absence de ces événements importants pour les régions où ils se tiennent.

Éloge de la décroissance

L’été 2020 pourrait-il être celui de la «décroissance»? À défaut de nous rassembler par centaines, par milliers, l’été des rendez-vous à plus petite échelle, bien réglés à la sauce de la distanciation sociale?

Car ce peuple grégaire ne saurait rester confiné complètement indéfiniment. Au chalet, ou en camping, il serait possible de faire un peu plus de places entre les chaises autour du feu...

On verra. Des pays comme le Japon ou la Chine, là où l’on croyait que le «déconfinement» était en cours, ont dû se résoudre à rétropédaler et réimposer des mesures strictes de distanciation sociale.

Les leçons sont là, devant nous. Si nous relâchons trop vite les mesures, nous reviendrons en arrière. Et ce sera encore plus difficile d’engager tout le monde à respecter les mesures de distanciation.

Il faut le faire comme il faut. Il nous faut accepter que l’été 2020 risque d’être bien différent des autres...