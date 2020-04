Pâques au temps de la crise

En temps de crise majeure – et plus encore lorsque la santé, la survie économique et même des vies humaines sont en jeu –, la quête d’espoir et de réconfort est un geste élémentaire d’hygiène mentale et émotive. À chacun et chacune sa propre recette.

À l’approche de la fête de Pâques – qu’elle soit catholique, protestante, orthodoxe, juive –, les croyants, toutes confessions confondues, seront nombreux à y puiser quelques rayons essentiels de lumière. À la fin avril, les musulmans entameront eux aussi le ramadan.

Respect du confinement

À l’ère du coronavirus, malgré les frustrations que cela peut causer, la plupart des croyants célébreront leurs rituels en respectant les consignes de confinement. C’est une question fondamentale de santé publique, de protection des autres, de soi et des siens.

Ceux qui seraient tout de même tentés de s’entêter à se rassembler mettront leur propre vie et celles des autres en danger. Ce faisant, paradoxalement, ils poseront un geste tout à fait contraire à leur propre foi.

Espérons que cette seule pensée suffira à les convaincre de respecter les règles de confinement.

Célébrations virtuelles

Alors, que faire ? Mardi soir, un reportage de la CBC offrait LA bonne réponse. On y voyait des prêtres catholiques, des rabbins et un regroupement de femmes musulmanes opter pour des célébrations diffusées sur le web ou par Zoom. La technologie, sans jeu de mots trop facile, devient ainsi miraculeuse.

En cette période pascale, selon les rites de chacun, cela peut comprendre des messes, des échanges virtuels personnalisés avec des membres de leur église, synagogue ou mosquée, le Seder pascal, la Semaine sainte, etc.

Bref, en ces temps exigeants, s’il est vrai qu’il reste encore des récalcitrants en leurs rangs comme dans nos sociétés élargies, il n’en reste pas moins que les grandes religions organisées s’organisent en conséquence. C’est là une action élémentaire de solidarité sociale et sanitaire.