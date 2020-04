Patrice Bernier fier du chemin parcouru

Patrice Bernier est habituellement très occupé et souvent parti de la maison à ce temps-ci de l’année, mais ce n’est pas le cas en ce moment, vous vous en doutez bien.

L’adjoint de Thierry Henry a tenu, en février dernier, la quatrième édition de son match de soccer caritatif, Patrice Bernier et ses amis, dont on a dévoilé les résultats jeudi.

Ainsi, en quatre éditions, ce sont plus de 40 000 $ qui ont été redistribués à la Maison d’Haïti et à la Fondation Bon Départ. Il s’agit d’une fort belle récolte.

« On est content d’où on en est et on aimerait en donner plus, a-t-il convenu. Mais il faut regarder d’où on est partis. Il y avait plus de 1200 spectateurs. »

Incontournable

L’événement, modeste lors de sa création, fait désormais partie du circuit des œuvres caritatives à saveur sportive.

« La couverture qu’on nous a donnée nous fait croire qu’on est désormais un événement annuel incontournable.

« On se trouve là où on voulait être. C’est un événement qui est maintenant attendu et on espère donner plus d’argent dans le futur », a soutenu l’ancien capitaine de l’Impact.

Bernier souhaite désormais que son match prenne un peu d’ampleur même si la situation actuelle vient lui mettre des bâtons dans les roues.

« L’objectif maintenant est d’essayer d’accrocher plus de commanditaires et de plus gros. »

Différent

Quand il s’est assis avec son ami Alexandre Kénol, Bernier avait une idée en tête, mais il ne soupçonnait pas qu’elle prenne ce genre d’envol.

« Je ne m’attendais pas à ce que ça fonctionne si bien. Il y avait des matchs caritatifs de hockey, mais au soccer, c’est plus rare.

« On voulait créer un événement qui pouvait mettre en vedette le soccer et qui deviendrait une habitude annuelle. »

Selon le Brossardois, c’est le côté familial et bon enfant de son match qui plaît le plus aux spectateurs qui y assistent. Être proche des gens, c’est souvent payant dans un tel contexte.

« On a accroché les gens et on est allés loin. Les gens ont le sentiment d’être proches de l’action, ils voient des célébrités de près et ils contribuent à de bonnes causes. »