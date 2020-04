Place au spectacle P.K.

C’est ce samedi que les amateurs pourront découvrir le nouveau jeu-questionnaire de la Ligue nationale de hockey (LNH) animé par l’ancien défenseur du Canadien de Montréal P.K. Subban.

Jeudi, le circuit Bettman a annoncé que l’émission sera diffusée à midi sur ses plateformes web, et ce, à tous les samedis. Celle-ci se nomme «NHL Hat Trick Trivia» et sera d’une durée de 30 minutes. Le concept est le suivant : des partisans devront répondre à trois questions concernant le hockey. Ceux-ci seront en direct de leur salon et pourront remporter des prix offerts par la LNH.

«Avec la saison de la LNH en pause, pendant que notre société lutte contre la COVID-19, nous espérons que cette émission fournira aux partisans un sentiment de communauté, de nouvelles connaissances et beaucoup de divertissement jusqu’à ce que nous puissions tous retourner sur la glace», a indiqué Subban dans un communiqué de la LNH.

«J’ai hâte que les amateurs vivent cette émission avec nous», a ajouté celui qui porte maintenant les couleurs des Devils du New Jersey.

En plus des participants, des joueurs de la LNH et des célébrités seront également de la partie. Subban recevra d’ailleurs l’attaquant du Lightning de Tampa Bay Pat Maroon pour la première présentation.

Sur la glace, Subban a éprouvé des ennuis au cours de la saison qui fut interrompue le 12 mars. Il a totalisé 18 points en 68 matchs et conservé un différentiel de -21.