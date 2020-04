Quand les excès des uns retombent sur les autres

C’est bien beau les gros qui s’assument, et au fond moi je n’ai rien contre, bien au contraire. J’irais même jusqu’à dire que je suis ben contente pour eux. Tout comme ceux qui choisissent de prendre de la drogue, de boire, du fumer comme des cheminées ou encore de vapoter, tout en vantant les mérites de leur addiction ou leur incapacité de s’en libérer.

Mais le jour où leurs excès en tous genres vireront au cauchemar, qu’arrivera-t-il ? À mes yeux, c’est pas vrai que l’État devrait les faire passer avant d’autres malades qui eux se sont justement privés d’excès et ont quand même hérité de maladies graves sans qu’ils y soient pour rien.

C’est là que le bât blesse selon moi et non sur l’apparence corporelle et les autres choix de vie qui ont mené certains là où ils sont rendus. On devrait plutôt considérer ce que l’État, c’est-à-dire les citoyens payeurs de taxes, aura à assumer pour ces jouisseurs de substances.

C’est certain que mon commentaire est teinté des problèmes que je vis présentement à cause de notre « pas toujours efficace » système de santé. Peut-être qu’un autre tantôt ma version serait différente. Car c’est bien connu, souvent avec du recul, après un peu plus de réflexion, on modifie sa position sur un sujet donné.

Ginette

Ma chère Ginette, comme vous aurez eu le temps de réfléchir entre l’envoi de cette lettre et sa parution, peut-être serez-vous plus en mesure de faire la part des choses et de reconnaître que vous y êtes allée un peu fort avec celle qui signait « Une obèse qui s’assume ». Tout d’abord parce qu’il n’y a pas moyen de faire de tri entre les citoyens malades qui ont recours au système de santé puisque ce dernier se doit de considérer tout le monde sur un pied d’égalité.

Pas plus que le système ne peut, pour les mêmes raisons, faire l’impasse sur les maladies subséquentes à la consommation de substances chez certains. Tout au plus pourrait-il, comme dans certains pays, limiter les pontages coronariens quand il y a récidive de consommation de tabac après un certain nombre d’interventions.

En terminant, ne pensez-vous pas qu’un bon examen de conscience pourrait aussi nous apprendre que bien peu de citoyens sont des modèles de vertu, et qu’en grattant un peu, le petit quelque chose qu’on pourrait avoir à se reprocher nous dicte de se garder une petite gêne dans les blâmes qu’on peut adresser aux autres.