Quoi regarder à la télévision vendredi?

MONTRÉAL - En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder à la télévision sur les chaînes francophones vendredi, le 10 avril.

Des animaux pour Pâques

Pour le bonheur des tout-petits à l’occasion du week-end de Pâques, Yoopa a sélectionné quelques films mettant en vedette des animaux, présentés en rafale. «L’île en folie», «Les rebelles de la forêt» (1 et 2), «La ferme en folie» et «Les rois du surf» seront ainsi diffusés l’un à la suite de l’autre, en après-midi et en soirée. D’autres films seront à l’honneur samedi. Vendredi, 13 h, Yoopa.

«Refuge animal»

Les animaux ont toujours la cote au petit écran, même en temps de confinement! Dans cet épisode de la quatrième saison, les spécialistes du Centre Vétérinaire Rive-Sud tentent de sauver la vie d’une chienne victime d’un traumatisme crânien après être tombée dans un fossé. L’image du visage assoupi de la bête et de sa patte soigneusement pansée vous émouvra à coup sûr. Vendredi, 18 h, CASA.

«Marguerite Volant»

Rediffusion de l’une de nos grandes séries d’époque, «Marguerite Volant», que le réalisateur Charles Binamé nous offrait à l’automne 1996. Une jeune Catherine Sénart y incarnait Marguerite, 20 ans, fille du seigneur Claude Volant (Gilbert Sicotte), condamnée à l’exil après une tentative de meurtre dans le contexte de la noblesse canadienne du XVIIIe siècle, alors que le roi Louis XV abandonnait la Nouvelle-France aux mains des Britanniques en signant le traité de Paris. Pascale Bussières, Pascale Montpetit, Pierre Curzi, Angèle Coutu, Benoît Brière et Michael Sapieha (en beau capitaine James Elliot Chase) étaient de la production. Vendredi, 19 h, ICI ARTV.

«La liste noire»

«Le tueur de l’Université de Brockton». Une populaire baladodiffusion pousse l’unité spéciale à rouvrir une vieille enquête. Red demande conseil à Dom Wilkinson avant de prendre une importante décision. Ressler fait une découverte concernant le passé de Katarina Rostova. Vendredi, 21 h, TVA.

«Y’a du monde à messe»

Quel lien unit la chanteuse Brigitte Boisjoli, le thanatologue Louis-Simon Lamontagne, l’ex-présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, Régine Laurent, et les comédiens Guillaume Lemay-Thivierge et Benoît McGinnis? C’est ce que l’animateur Christian Bégin tentera de mettre en relief à sa table ronde de «Y’a du monde à messe». Rediffusion d’une édition de mai 2017. Vendredi, 21 h, Télé-Québec.

«Les Simpson»

Déjà 30 saisons pour nos attachants «Simpson»! Télétoon diffuse depuis le début avril la 30e saison de l’indémodable dessin animé, originalement présentée en 2018-2019 aux États-Unis, dans son créneau Télétoon la nuit. Vendredi, 21 h, Télétoon.

«Traqué»

Avec le regretté Paul Walker, Cameron Bright et Vera Farmiga, le film «Traqué» (2006) raconte l’histoire d’un père de famille qui se retrouve impliqué avec la mafia lorsque son garçon lui rapporte un revolver ayant servi à tuer un policier, trouvé dans la rue. Vendredi, 23 h, addikTV.