Santé: le «cri du cœur» du monde syndical

La présidente du Syndicat des professionnelles, techniciennes et techniciens de la santé et des services sociaux de la Capitale nationale (SPTSSS) a tenu à souligner le travail de ses membres et à rallier ses troupes placées sur la ligne de front face au coronavirus.

Le Journal a été mis au parfum de certains problèmes rencontrés au cours des dernières semaines par des employés des services sociaux. Le télétravail leur était interdit et ils devaient continuer à visiter leurs clients, même si parfois ces derniers le refusaient.

Nicole Cliche, présidente du SPTSSS, a constaté qu’il n’est pas aisé de suivre les mesures mises en place par le gouvernement dans le cadre de la pandémie, celles de la Santé publique, et la latitude d’interprétation que les établissements se donnent. Les ajustements ont donc été nombreux, mais elle n’est pas prête à lancer la pierre à ses employeurs.

«Nous sommes en situation d’urgence et constamment dans l’instabilité. Les ajustements sont nécessaires presque tous les jours. C’est un cri du cœur. On a besoin de tout le monde. Nos parents et nos enfants aussi», a-t-elle lancé.

Le monde syndical est confronté à des arrêtés ministériels qui suspendent certains droits prévus dans les conventions collectives. «Nous sommes en mode collaboration. Tout le monde a les deux pieds dans la même merde», ajoute-t-elle.

Mme Cliche promet toutefois de dénoncer et de contester les situations où des intervenants seraient envoyés au front sans l’équipement de protection essentiel. «On enjoint le gouvernement à prendre tous les moyens nécessaires pour assurer leur sécurité.»

Dévouement

«La grande majorité de nos gens se pointent de façon volontaire. Ils sont là par vocation avec le cœur sur la main et réagissent de façon admirable», fait-elle remarquer.

La représente syndicale admet cependant que certains de ses membres ont de la difficulté à gérer cette situation extrême.

«Nous sommes aussi en face de certains salariés qui ont des craintes. Ils vivent de l’anxiété et en perdent un peu leurs repères. Ils en viennent à vouloir cesser toutes activités, comme un pompier qui voudrait démissionner devant l’ampleur d’un feu.»

«J’ai eu quelques cas où des gens m’ont dit que les nouvelles primes ne sont pas assez élevées. Mais j’ai aussi une collègue dont le conjoint s’est suicidé parce que son commerce a fait faillite», relativise-t-elle.

Elle donne aussi comme exemple des physiothérapeutes qui ont maintenant le droit de faire des prélèvements.

«On va ainsi dégager des infirmières. Il va y avoir des physios en tabarnouche, mais la décision vient de leur ordre professionnel. Nous allons avoir des gens pas contents, mais on tous est là-dedans.»

Au sujet des réticences de certains patients à voir des travailleurs du réseau de la santé, elle associe cette réaction à toute la confusion qui a entouré la mise en place des mesures et au défi de la communication.

«Mais dans certaines situations, il est vrai que l’on doive s’imposer pour le bien du patient», précise-t-elle.

L’effet Barrette

Nicole Cliche décoche aussi une flèche à l’endroit de la gestion de l’ancien ministre de la Santé libéral, Gaétan Barrette.

«Il a créé des monstres d’établissements qui rendent la transmission d’informations plus difficile. Parfois ça cause des ratés et l’employeur nous l’a avoué. Le lendemain de la consigne des masques, nous avions des intervenants qui s’en allaient visiter des résidences sans en avoir. La communication est devenue un enjeu», conclut-elle.