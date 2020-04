Thetford Mines veut restreindre l’accès à son territoire

Dans le contexte de crise sanitaire actuel, Thetford Mines veut contrôler les allées et venues sur son territoire. La Ville a donc déposé une demande officielle pour que l’accès à la MRC des Appalaches soit restreint.

La MRC des Appalaches est située entre les régions administratives de l’Estrie, du Centre-du-Québec et de Chaudière-Appalaches, qui sont considérées comme des zones chaudes. En limitant son accès, Thetford Mines espère protéger sa population vieillissante. En effet, un citoyen sur quatre y est âgé de 65 ans et plus.

À l’arrivée du beau temps, la région est également prisée pour ses sites de villégiatures et ses chalets sur le bord de l’eau. La Ville de Thetford Mines souhaite éviter que des visiteurs propagent le virus en se rendant à l’épicerie et dans les endroits publics.

La Santé publique rendra sa décision sous peu. D’ici là, les élus demandent de respecter les consignes du gouvernement de ne pas se déplacer dans d’autres régions à moins que ce ne soit essentiel.