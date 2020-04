Un Bruins partisan des Nordiques

Étant un rouage important des Bruins de Boston, Patrice Bergeron n’est pas le favori des amateurs du Canadien de Montréal. Le fait que le natif de L’Ancienne-Lorette était un fier partisan des Nordiques de Québec n’améliora pas la situation.

Le joueur de centre de 34 ans s’est d’ailleurs rappelé avoir assisté au premier match de la série entre le Tricolore et la formation de la Veille Capitale en 1993.

«Je me souviens, j’avais 7 ans, sur le point d’avoir 8 ans. J’avais été au match avec mon oncle et mon frère, a-t-il raconté lors d’une entrevue qu’il a accordée au journaliste de la chaîne TVA Sports Louis Jean.

«On était en haut dans les bancs blancs. Mon oncle avait dit: "ils (Nordiques) ne vont pas gagner alors on va partir plus tôt pour éviter le trafic". En descendant, la foule s’est mise à crier. C’était 2-1. Alors on a commencé à refaire le chemin vers nos sièges. Rendus aux loges, on a vu le but égalisateur de Joe Sakic. On s’est bien rassis pour la prolongation et pour assister à la victoire in extrémiste. C’était mémorable!»

Cette semaine, Bergeron a eu la chance de revoir ce match sur les ondes de TVA Sports et pourra visionner le reste de la demi-finale de la section Adams de 1993, puisque tous les matchs sont présentés, à 19h, par la chaîne sportive, et ce, jusqu’à samedi.

- L’intégralité de l’entrevue est disponible en cliquant l’hyperlien suivant : https://www.tvasports.ca/2020/04/09/patrice-bergeron-grandement-influence-par-un-ancien-des-nordiques