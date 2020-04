Une ancienne vedette du baseball accusée d’avoir frappé sa fille

L’ex-joueur des ligues majeures de baseball Josh Hamilton a été inculpé lundi pour voie de fait à l’égard de sa fille aînée de 14 ans.

D’après le quotidien «Fort Worth Star-Telegram», l’homme de 38 ans aurait blessé l’adolescente le 30 septembre et s’est livré aux autorités de la ville de Keller, au Texas, exactement un mois plus tard. Il a ensuite été libéré moyennant une caution de 35 000 $.

Le prévenu aurait lancé une bouteille d’eau à la poitrine de sa progéniture, avant de saisir une chaise sur laquelle sa fille se trouvait. Il l’aurait aussi projetée vers elle, l’atteignant à la jambe, selon le rapport de police dont le journal a fait état. Les documents des autorités locales ont aussi évoqué des coups portés aux dos et aux jambes de la jeune victime.

L’incident en question serait survenu deux jours après que l’accusé eut été honoré par les Rangers du Texas, la formation au sein de laquelle il a obtenu le plus de succès durant sa carrière. Les procédures dans ce dossier reprendront à une date indéterminée, puisque les audiences devant le tribunal sont suspendues jusqu’au 11 mai à cause de la pandémie de coronavirus.

Joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue américaine en 2010, Hamilton a éprouvé des problèmes de consommation de drogue et d’alcool au début des années 2000. Il a été davantage en contrôle sur les terrains de baseball, étant invité cinq fois d’affilée au match des étoiles. En 2008, il a notamment remporté le concours de circuits. Ennuyé par les blessures, il n’a plus joué après la campagne 2015.