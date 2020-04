Une firme de télémédecine privée courtise Québec

Une firme de télémédecine près de Paul Desmarais III, et dont deux des actionnaires importants étaient enregistrés jusqu’à récemment dans des paradis fiscaux, cogne à la porte du gouvernement pour vendre ses produits.

Début mars, la jeune entreprise de télémédecine Technologies Dialogue Inc., dont le premier actionnaire est l’ontarienne Diagram Ventures Limited Partnership, de Diagram, cofondée et présidée par Paul Desmarais III, s’est inscrite au Registre des lobbyistes pour offrir ses services à cinq ministères québécois, dont celui de la Santé.

« À partir d’une application mobile ou d’un ordinateur, Dialogue donne accès à une équipe complète de professionnels de la santé (infirmiers, médecins de famille et professionnels de la santé connexes), dans le but d’aider les employés à jouir du meilleur équilibre travail-vie personnelle possible », peut-on lire dans le mandat.

Au Québec, l’application de médecine privée a suscité l’intérêt de la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui y a investi 14 M$. Investissement Québec lui a aussi consenti un prêt de 2 M$.

Paradis fiscaux

Quand Le Journal a demandé vendredi dernier une entrevue avec le président de Dialogue, Cherif Habib, pour savoir s’il a une contradiction à solliciter des contrats publics au gouvernement québécois en ayant des actionnaires importants enregistrés dans des paradis fiscaux, l’entreprise a décliné notre demande.

Le Journal voulait savoir pourquoi son deuxième actionnaire, WSC IV LP, enregistrée à Guernesey, et son troisième, HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, basée au Luxembourg, sont situés dans deux juridictions considérées comme étant des paradis fiscaux avec des adresses apparaissant dans les Offshore Leaks du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ).

« En seulement quatre ans, Dialogue s’est imposée comme le leader en télémédecine au Canada, offrant à des millions de Canadiens un accès gratuit à des professionnels de la santé, aux frais des employeurs. Basés au Québec, nous sommes heureux d’être soutenus financièrement par des chefs de file québécois, canadiens et internationaux », a indiqué à ce sujet son porte-parole Jean-Christophe de Le Rue.

Regrettable

Or, Le Journal a constaté ensuite que Technologies Dialogue Inc. a modifié l’adresse de son deuxième actionnaire, WSC IV LP, basée à Guernesey, pour une autre adresse au Royaume-Uni après la question du Journal.

Pour le directeur général de l’Institut de la confiance dans les organisations (ICO), Donald Riendeau, le fait que la Caisse et Investissement Québec s’associent à une société avec des actionnaires importants dont les adresses sont inscrites dans les paradis fiscaux est regrettable.

« Je ne peux être fier que nos grandes institutions publiques encouragent ces paradis fiscaux, même si c’est pour donner un meilleur rendement aux Québécois », a-t-il conclu.

- Avec la collaboration de Marie Christine Trottier

Des anciens d’Uber et la fille de Jean Charest

Photos tirées de LinkedIn

Dans son équipe, Dialogue peut compter sur deux ex-figures publiques d’Uber au Québec, Jean-Nicolas Guillemette, directeur de l’exploitation, et Jean-Christophe de Le Rue, directeur des relations publiques et gouvernementales.

Dialogue a aussi sollicité les services de lobbyiste de la fille de l’ex-premier ministre Jean Charest, Alexandra Dionne-Charest, de la firme Teneo, pour un projet pilote au ministère de la Santé et pour obtenir des contrats publics dans le contexte de la COVID-19.