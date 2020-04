VIA Rail: un employé du centre d’appel de Montréal atteint de la COVID-19

MONTRÉAL –VIA Rail a annoncé jeudi qu'un employé de son centre d'appel client de Montréal a contracté la COVID-19.

L’entreprise a précisé que l’employé travaillait de la maison depuis le 16 mars et qu’il s’était brièvement présenté au bureau le 3 avril pour récupérer un ordinateur. Il avait alors respecté les règles de distanciation sociale.

VIA Rail a indiqué avoir informé tous les employés qui ont pu être en contact avec le travailleur malade. Jusqu’à présent, aucun d’entre eux ne présente de symptômes.

VIA Rail a également rappelé avoir rehaussé les mesures de distanciation sociale à bord de ses trains, dans ses gares et dans ses centres d’appels depuis plusieurs semaines pour protéger ses employés et ses clients.

Un minimum d’employés travaille d’ailleurs dans les centres d’appel et toute personne pouvant travailler à la maison est encouragée à le faire.