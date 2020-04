DÉRY, Gérard



À l'hôpital régional de Portneuf, le 13 mars 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Gérard Déry, époux de dame Jacqueline Bouchard, fils de feu monsieur Adrien Déry et de feu dame Marie-Anne Voyer. Il était natif de Saint-Raymond.La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse dame Jacqueline Bouchard, il laisse dans le deuil, ses enfants: Line (Richard Noreau), Johanne (Réal Alain) et Sylvain (Céline Lapointe); ses petits-enfants: Éric (Brigitte Martel), Rémi (Andréanne Bureau), Laurie, Marianne (Francis Gagnon) et Joanie (Kevin Bertrand); ses arrière-petits-enfants: Rosalie, Magalie, Alexis et Victor; ses frères et sœurs: Antoinette (feu Raymond Boivin), feu Paul-Henri (feu Reinette Moisan), Adrienne (feu Gaston Thibodeau), Simone (Roger Moisan), Lucille (Ghislain Audet), Pauline (feu Patrick Veilleux), Georges (Claire Paquet), Lorraine (feu Jean-Claude Godin) et Nicole; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Lise (Harris Jobin), Pierrette (André Cayer), Ghislaine (feu Yvon Paquet), feu Solange (Louis Jobin), Francine (feu Alban Robitaille), Henriette (Réal Readman), Jacquelin (Guylaine Crête), Guy (Guylaine Rochette); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2ième étage de l'hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués.