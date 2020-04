BROUSSEAU, Denise Bélanger



À son domicile, le 4 avril 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Denise Brousseau. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Guy Bélanger. Elle était la fille de feu monsieur Gaudias Brousseau et de feu madame Gabrielle Marcotte. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). Madame Brousseau laisse dans le deuil sa fille Guylaine (Raynald Delisle); son petit-fils adoré Maxime; ses frères et sœurs: Huguette (John Kong), André, Jean-Marc (Louis Withe), Nicole (Paul-André Leblanc), Catherine (Robert Grondin) et Michel (Danielle Allard); ses belles-sœurs: Claudette (Georges Guillot) et Jeannine Lamarre (feu Gaudias Brousseau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Jeannine (feu Raymond Drolet) et de feu Jean-Paul (feu Lise O'neil). Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs du CLSC Beauport ainsi qu'un grand merci à Isabelle Kirouac, Sonia Boucher et son équipe de pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Elle a été confiée à la maisonToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, www.cancer.ca