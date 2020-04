Collecte de données sur les répercussions de la COVID-19

OTTAWA – Statistique Canada organise une collecte de données à travers le pays au sujet des répercussions de la COVID-19 sur les Canadiens.

«Afin d'avoir des résultats qui permettront d'assurer la meilleure représentation de la population dans son ensemble, nous avons besoin de la participation du plus grand nombre de Canadiens possible», a indiqué vendredi Statistique Canada par voie de communiqué.

Selon l’agence fédérale, plus de 150 000 personnes ont déjà participé à cette enquête en ligne qui se terminera le 16 avril.

La pandémie de la COVID-19 bouleverse grandement la vie et les habitudes des citoyens.

Pour Statistique Canada, il est primordial de «recueillir rapidement des renseignements qui permettront de comprendre les répercussions de celle-ci sur la santé physique et mentale des individus, ainsi que sur leur situation sociale et d'emploi».

«Votre pays, votre province et votre municipalité ont besoin de renseignements fiables sur la situation économique et sociale, ainsi que sur la santé physique et mentale des individus, pour bien comprendre les besoins des collectivités et pouvoir mettre en place des mesures de soutien appropriées pendant et après la pandémie», a ajouté l’agence fédérale.

Les résultats de la collecte menée au moyen de l'approche participative seront diffusés sur le site internet de Statistique Canada.