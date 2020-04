COVID-19: Le Manoir Liverpool de Lévis placé sous tutelle

Le Manoir Liverpool de Lévis est placé sous tutelle et sera désormais géré par le CISSS de Chaudière-Appalaches.

«Afin de s’ajuster à la situation de la COVID-19 qui prévaut en ses murs, le Manoir Liverpool cède, de manière temporaire, la gestion des soins et des ressources humaines au CISSS de Chaudière-Appalaches», explique-t-on par voie de communiqué.

Dans cette résidence pour aînés on compte, 33 cas confirmés de COVID-19, dont 23 résidents et 10 travailleurs de la santé. Sept personnes sont hospitalisées et on dénombre un décès.